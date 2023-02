UN PETIT FRÈRE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

UN PETIT FRÈRE Centre d’art et de Culture, 2 mars 2023, Meudon. UN PETIT FRÈRE 2 et 3 mars Centre d’art et de Culture Drame de Léonor Serraille De Léonor Serraille Avec Annabelle Lengronne France – 2023 – 1H56 – Audiodescription Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours. JEUDI 2 – 16H30

VENDREDI 3 – 14H30

