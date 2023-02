KNOCK AT THE CABIN Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

KNOCK AT THE CABIN

Thriller de M. Night Shyamalan
Avec Dave Bautista…
États-Unis – 2023 – 1H45 – vost

Tandis qu'ils passent leurs vacances dans un chalet en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent de faire un choix impossible. S'ils refusent, l'apocalypse est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les parents de la jeune fille doivent assumer leur décision avant qu'il ne soit trop tard…

MERCREDI 1er – 20H30

VENDREDI 3 – 17H

SAMEDI 4 – 20H30

DIMANCHE 5 – 14H30

