LE PIEGE DE HUDA Centre d’art et de Culture, 1 mars 2023, Meudon. LE PIEGE DE HUDA 1 et 2 mars Centre d’art et de Culture Espionnage de Hany Abu-Assad avec Ali Suliman… Palestine – 2023 – 1H30 – vost Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Reem, une jeune mère mariée se rend au salon de coiffure de Huda à Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation déshonorante, Huda la fait chanter et la contraint à donner des renseignements aux services secrets israéliens, et ainsi à trahir son peuple. MERCREDI 1er – 17H

JEUDI 2 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST

