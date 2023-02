SACRÉES MOMIES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

SACRÉES MOMIES

Centre d'art et de Culture

1 – 4 mars

Animation – États-Unis – 2023 – 1H29 – +6 ans

Centre d'art et de Culture
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies? Sous les pyramides d'Égypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine.

MERCREDI 1er – 14H30

JEUDI 2 – 14H30

SAMEDI 4 – 17H

