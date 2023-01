NOS SOLEILS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

NOS SOLEILS Centre d’art et de Culture, 24 février 2023, Meudon. NOS SOLEILS 24 – 28 février Centre d’art et de Culture DRAME DE CARLA SIMÓN AVEC JORDI PUJOL… ESPAGNE – 2023 – 2H – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Lauréat de l’Ours d’Or / Berlinale 2022 VENDREDI 24 – 16H30

SAMEDI 25 – 20H30

DIMANCHE 26 – 14H

MARDI 28 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST

2023-02-24T16:30:00+01:00

2023-02-28T22:30:00+01:00

