LA FAMILLE ASADA Centre d’art et de Culture, 22 février 2023, Meudon. LA FAMILLE ASADA 22 – 28 février Centre d’art et de Culture COMÉDIE DE RYÔTA NAKANO AVEC KAZUNARI NINOMIYA… JAPON – 2023 – 2H07 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. MERCREDI 22 – 16H30

JEUDI 23 – 20H

DIMANCHE 26 – 16H30

MARDI 28 – 16H30

