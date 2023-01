MAURICE, LE CHAT FABULEUX Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

MAURICE, LE CHAT FABULEUX Centre d’art et de Culture, 22 février 2023, Meudon. MAURICE, LE CHAT FABULEUX 22 – 28 février Centre d’art et de Culture ANIMATION – ÉTATS-UNIS – 2023 – 1H33 – +6 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Maurice le Fabuleux est un chat pas comme les autres, une majesté au poil touffu, mais surtout, un roi de l’arnaque ! Il a monté un coup avec une bande de rats qui envahissent les villages. Maurice arrive alors en sauveur contre un bon pactole. Mais le jour où ils entrent dans cette ville étrange, Maurice comprend qu’il va devoir changer de combine… MERCREDI 22 – 14H30

JEUDI 23 – 17H

VENDREDI 24 – 14H30

SAMEDI 25 – 17H

MARDI 28 – 14H30

Centre d’art et de culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T14:30:00+01:00

2023-02-28T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

MAURICE, LE CHAT FABULEUX Centre d’art et de Culture 2023-02-22 was last modified: by MAURICE, LE CHAT FABULEUX Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 22 février 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine