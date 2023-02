MY SKINNY SISTER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

MY SKINNY SISTER Centre d'art et de Culture, 19 février 2023, Meudon. MY SKINNY SISTER Dimanche 19 février, 16h30

Printemps du cinéma = 5€ pour tous !

Comédie dramatique de Sanna Lenken Avec Rebecca Josephson… Suède – 2015 – 1H35 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, voudrait ressembler à sa grande sœur Katja que tout le monde admire. Mais celle-ci cache un secret que Stella va découvrir et qui va bouleverser leur complicité. CYCLE CINÉMA SCANDINAVE

DIMANCHE 19 – 16H30

Centre d’art et de culture VOST Collation offerte aux spectateurs assistant aux 2 séances ( Béliers + My Skinny Sister)

