COMÉDIE DE BAYA KASMI AVEC RAMZY BEDIA… FRANCE – 2023 – 1H37 – AUDIO-DESCRIPTION Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n'a pas pu s'empêcher de s'inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille VENDREDI 17 – 20H30

SAMEDI 18 – 17H30

Centre d’art et de culture AD

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-18T19:05:00+01:00

