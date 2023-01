BABYLON Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

BABYLON Centre d’art et de Culture, 17 février 2023, Meudon. BABYLON 17 – 19 février Centre d’art et de Culture COMÉDIE DRAMATIQUE DE DAMIEN CHAZELLE AVEC BRAD PITT… ÉTATS-UNIS – 2023 – 3H09 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. VENDREDI 17 – 16H30

SAMEDI 18 – 14H

SAMEDI 18 – 20H

DIMANCHE 19 – 16H30

Centre d’art et de culture VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T16:30:00+01:00

2023-02-19T19:40:00+01:00

