UN JOUR SANS FIN Centre d’art et de Culture, 16 février 2023, Meudon. UN JOUR SANS FIN Jeudi 16 février, 20h30 Centre d’art et de Culture

Tarif unique = 4€ pour tous !

COMÉDIE DE HAROLD RAMIS AVEC BILL MURRAY… ÉTATS-UNIS – 1993 – 1H41 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Phill Connors, journaliste météo à la télévision part faire son reportage annuel à Punxsutawney, bourgade où l’on fête tous les 2 février le « Jour de la marmotte ». Cette comédie culte, projeté en version restaurée, marie à la perfection le rire à l’intelligence. CINÉ – CLUB

JEUDI 16 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST 20h : verre d’accueil

20h30 : Présentation et projection Tarif unique = 4€ pour tous !

