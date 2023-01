Gala de danse Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Gala de danse Centre d’art et de culture, 12 février 2023, Meudon. Gala de danse Dimanche 12 février, 17h00 Centre d’art et de culture

Entrée gratuite, billets à retirer au CAC 15 boulevard des Nations Unies

Par les élèves de danse, avec la participation des élèves d’art dramatique et de musique de chambre Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-02-12T17:00:00+01:00

2023-02-12T18:30:00+01:00

