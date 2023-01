FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE Centre d’art et de Culture, 8 février 2023, Meudon. FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE Mercredi 8 février, 20h30 Centre d’art et de Culture DRAME / BIOPIC DE ICÍAR BOLLAÍN AVEC BLANCA PORTILLO… ESPAGNE – 2022 – 1H50 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Walid, Palestinien vivant à Haïfa avec femme et enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant ses combines ; Walid, lui, y voit l’opportunité de réaliser un projet secret… Prix du scénario « Un certain Regard » / Festival de Cannes 2022 MERCREDI 8 – 20H30 Centre d’art et de culture VOST

