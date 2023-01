LES REPENTIS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

LES REPENTIS Centre d’art et de Culture, 8 février 2023, Meudon. LES REPENTIS Mercredi 8 février, 16h30 Centre d’art et de Culture DRAME / BIOPIC DE ICÍAR BOLLAÍN AVEC BLANCA PORTILLO… ESPAGNE – 2022 – 1H56 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. MERCREDI 8 – 16H30 Centre d’art et de culture VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T16:30:00+01:00

2023-02-08T18:25:00+01:00

