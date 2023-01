VIVE LE VENT D’HIVER ! Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

VIVE LE VENT D’HIVER ! Centre d’art et de Culture, 4 février 2023, Meudon. VIVE LE VENT D’HIVER ! Samedi 4 février, 10h45 Centre d’art et de Culture ANIMATION – 2022 – 0H35 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison…

Programme de 5 courts-métrages. CINÉ-BOUT’CHOU

Pour les 2-6 ans SAMEDI 4

Centre d’art et de culture

10h : atelier dessins et café pour les parents

10h45 : Projection

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:45:00+01:00

2023-02-04T11:20:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

VIVE LE VENT D’HIVER ! Centre d’art et de Culture 2023-02-04 was last modified: by VIVE LE VENT D’HIVER ! Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 4 février 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine