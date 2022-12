LE CARROSSE D’OR Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LE CARROSSE D'OR Centre d'art et de Culture, 26 janvier 2023, Meudon.

Jeudi 26 janvier 2023, 20h30

Tarif unique = 4€ pour tous !

HISTORIQUE / ROMANCE DE JEAN RENOIR AVEC ANNA MAGNANI… FRANCE/ITALIE – 1952 – 1H40 – VOST – CINÉ-CLUB Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Au 18e siècle, une troupe de la Commedia dell’arte vient jouer dans une colonie espagnole d’Amérique du Sud. Camilla, la vedette, est convoitée par un célèbre torero et le vice-roi, mais ce succès dérange l’ordre social… Le chef d’œuvre absolu de Jean Renoir. JEUDI 26 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST 20h : verre d’accueil

20h30 : Présentation et projection

