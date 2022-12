LES BANSHEES D’INISHERIN Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES BANSHEES D’INISHERIN Centre d’art et de Culture, 25 janvier 2023, Meudon. LES BANSHEES D’INISHERIN 25 – 31 janvier 2023 Centre d’art et de Culture DRAME DE MARTIN MC DONAGH AVEC COLIN FARREL… ETATS-UNIS – 2022 – 1H54 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Sur Inisherin, île isolée au large de l’Irlande, deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux. Mais ses efforts répétés ne font que renforcer la détermination de Colm. Les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. MERCREDI 25 – 20H30

SAMEDI 28 – 20H30

DIMANCHE 29 – 17H

MARDI 31 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST

