IN VIAGGIO Centre d’art et de Culture, 21 janvier 2023, Meudon. IN VIAGGIO 21 et 24 janvier 2023 Centre d’art et de Culture DOCUMENTAIRE DE GIANFRANCO ROSI – ITALIE – 2022 – 1H20 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France En 2013, pour son 1er voyage, le pape François se rend sur l’île de Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les migrants. Depuis le début de son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant tour à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, les migrations et la condamnation de toutes les guerres. Le film retrace l’itinéraire du pape, témoin de la misère du monde et toujours plus conscient des limites du réconfort de ses paroles. DOCUMENTAIRE SAMEDI 21 – 14H30

