ARIAFERMA Centre d’art et de Culture, 20 janvier 2023, Meudon. ARIAFERMA 20 – 22 janvier 2023 Centre d’art et de Culture DRAME DE LEONARDIO DI CONSTANZO AVEC TONI SERVILLO… ITALIE – 2022 – 1H57 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans les montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement. Le transfert de douze détenus est soudain suspendu pour des raisons administratives. Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté, est chargé de faire fonctionner la prison quelques jours encore, en équipe réduite… VENDREDI 20 – 17H

SAMEDI 21 – 20H30

DIMANCHE 22 – 16H30

Centre d’art et de culture VOST Séance du dimanche précédée d’un apéritif d’accueil autour de l’Italie et d’une présentation du film par Guillaume Morel, son distributeur.

