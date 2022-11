Vernissage | Trouver sa Place Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Vernissage | Trouver sa Place Centre d’art et de Culture, 19 janvier 2023, Meudon. Vernissage | Trouver sa Place Jeudi 19 janvier 2023, 19h00 Centre d’art et de Culture

Entrée libre

Par Yves Caillaud Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Trouver sa Place en ce Monde Dans un monde de plus en plus ouvert mais à la complexité grandissante, le questionnement n’est pas « D’où viens-je, Qui suis-je, Où vais-je ? » pour paraphraser les philosophes antiques, mais plutôt « Quelle est ma place en ce monde, ici et maintenant ? » Dans ses collages constitués de boîtes juxtaposées, Yves Caillaud enchâsse taches d’encre délavées, impressions numériques, bois, objets recyclés, ainsi que des figurines habituellement utilisées par les architectes. Ses constructions imaginaires nous dépeignent cet univers foisonnant où l’individu se trouve souvent en position d’étrangeté, seul face à son questionnement, dans une sagesse de « bord de précipice », à l’image des personnages égarés de Jacques Tati. Rester dans sa boîte ou en sortir, tel est le dilemme. Brigitte Camus – Auteure artistique/Artiste, graveur, peintre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T19:00:00+01:00

2023-01-19T21:00:00+01:00 Les Grandes Vacances, 61×42, 2021

