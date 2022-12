UN HÉRISSON DANS LA NEIGE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE Centre d’art et de Culture, 14 janvier 2023, Meudon. UN HÉRISSON DANS LA NEIGE Samedi 14 janvier 2023, 10h45 Centre d’art et de Culture ANIMATION – FRANCE – 2022 – 0H40 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ?

Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver. CINÉ-BOUT’CHOU

Pour les 2-6 ans SAMEDI 14

Centre d’art et de culture 10h : atelier dessins et café

pour les parents

10h45 : Projection

