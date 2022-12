ANY DAY NOW Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

ANY DAY NOW Centre d’art et de Culture, 13 janvier 2023, Meudon. ANY DAY NOW Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Centre d’art et de Culture DRAME DE HAMY RAMEZAN AVEC ARAN-SINA KESHVARI… FINLANDE – 2021 – 1H22 – VOST – CYCLE CINÉMA SCANDINAVE Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser leur demande d’asile. Après un dernier recours et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance s’avère précieux CYCLE CINÉMA SCANDINAVE

VENDREDI 13 – 20H30

Centre d’art et de culture VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T21:52:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

ANY DAY NOW Centre d’art et de Culture 2023-01-13 was last modified: by ANY DAY NOW Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 13 janvier 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine