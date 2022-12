CORSAGE Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CORSAGE Centre d’art et de Culture, 13 janvier 2023, Meudon. CORSAGE 13 – 15 janvier 2023 Centre d’art et de Culture DRAME / BIOPIC DE MARIE KREUTZER AVEC VICKY KRIEPS … AUTRICHE – 2022 – 1H53 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. VENDREDI 13 – 17H

SAMEDI 14 – 14H

DIMANCHE 15 – 17H

Centre d’art et de culture VOST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T17:00:00+01:00

2023-01-15T18:53:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

CORSAGE Centre d’art et de Culture 2023-01-13 was last modified: by CORSAGE Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 13 janvier 2023 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine