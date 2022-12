WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH SOMEBODY Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH SOMEBODY Centre d’art et de Culture, 11 janvier 2023, Meudon. WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 11 – 17 janvier 2023 Centre d’art et de Culture BIOPIC MUSICAL DE KASI LEMMONS AVEC NAOMIE ACKIE… ETATS-UNIS – 2022 – 2H26 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’histoire et la vie tourmentée de la célébrissime Whitney Houston, chanteuse iconique. De la jeune choriste du New Jersey à l’une des artistes les plus renommées et récompensées de tous les temps, le public se retrouve transporté dans une aventure inspirante, poignante – et particulièrement émouvante. MERCREDI 11 – 20H

SAMEDI 14 – 20H30

DIMANCHE 15 – 14H

MARDI 17 – 20H

Centre d’art et de culture VOST

2023-01-11T20:00:00+01:00

2023-01-17T22:26:00+01:00

