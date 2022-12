LA GUERRE DES LULUS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LA GUERRE DES LULUS Centre d’art et de Culture, 8 janvier 2023, Meudon. LA GUERRE DES LULUS Dimanche 8 janvier 2023, 14h30 Centre d’art et de Culture FILM D’AVENTURE FAMILIAL FRANCE – 2023 – 1H49 – A PARTIR DE 7/8 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France À l’aube de la Première Guerre mondiale, en Picardie, quatre orphelins forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. AVANT-PREMIÈRE

FAMILLE DIMANCHE 8 – 14H

Centre d’art et de culture

2023-01-08T14:30:00+01:00

2023-01-08T16:19:00+01:00

