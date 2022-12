SOUS LES FIGUES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

SOUS LES FIGUES Centre d’art et de Culture, 4 janvier 2023, Meudon. SOUS LES FIGUES Mercredi 4 janvier 2023, 17h00 Centre d’art et de Culture DRAME DE ERIGE SEHIRI AVEC AMENI FDHILI… TUNISIE – 2022 – 1H32 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Cannes 2022. MERCREDI 4 – 17H

