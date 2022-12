OPÉRATION GRIZZLI Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

OPÉRATION GRIZZLI Centre d’art et de Culture, 4 janvier 2023, Meudon. OPÉRATION GRIZZLI 4 et 7 janvier 2023 Centre d’art et de Culture ANIMATION – 2022 – 1H30 – +5/6 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : bébé Panda a bien grandi, c’est désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide pour rejoindre sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout repos… La joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, rien que ça ! MERCREDI 4 – 14H30

SAMEDI 7 – 17H

Centre d’art et de culture

