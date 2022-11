AUCUN OURS Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

AUCUN OURS

DRAME DE JAFAR PANAHI AVEC JAFAR PANAHI… IRAN – 2022 – 1H47 – VOST

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d'une histoire d'amour tandis qu'il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Prix spécial du jury à Venise 2022. JEUDI 29 – 17H

MARDI 3 – 20H30

Centre d’art et de culture

