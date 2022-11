LE SERMENT DE PAMFIR Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LE SERMENT DE PAMFIR Centre d’art et de Culture, 28 décembre 2022, Meudon. LE SERMENT DE PAMFIR 28 et 30 décembre Centre d’art et de Culture DRAME DE DMYTRO SUKHOLYTKYY-SOBCHUK AVEC OLEKSANDR YATSENTYUK… UKRAINE – 2022 – 1H42 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé trouble.

Cannes 2022 MERCREDI 28 – 20H30

VENDREDI 30 – 20H30

Centre d’art et de culture

2022-12-28T20:30:00+01:00

2022-12-30T22:12:00+01:00

