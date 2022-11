LE MENU Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LE MENU Centre d’art et de Culture, 21 décembre 2022, Meudon. LE MENU 21 – 27 décembre Centre d’art et de Culture THRILLER / COMÉDIE DE MARK MYLOD AVEC RALPH FIENNES… ÉTATS-UNIS – 2022 – 1H48 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales… MERCREDI 21 – 20H30

VENDREDI 23 – 20H30

MARDI 27 – 17H

