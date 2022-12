SHE SAID Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

SHE SAID Centre d’art et de Culture, 21 décembre 2022, Meudon. SHE SAID 21 – 27 décembre Centre d’art et de Culture BIOPIC JUDICIAIRE DE MARIA SCHRADER AVEC CAREY MULLIGAN… ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H09 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien MERCREDI 21 – 16H30

JEUDI 22 – 20H30

VENDREDI 23 – 16H30

MARDI 27 – 20H30

Centre d’art et de culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T16:30:00+01:00

2022-12-27T22:39:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

SHE SAID Centre d’art et de Culture 2022-12-21 was last modified: by SHE SAID Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 21 décembre 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine