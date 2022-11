LES CINQ LEGENDES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

LES CINQ LEGENDES Centre d’art et de Culture, 21 décembre 2022, Meudon. LES CINQ LEGENDES 21 – 24 décembre Centre d’art et de Culture ANIMATION – ÉTATS-UNIS – 2022 – 1H37 – +6 ANS Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants. MERCREDI 21 – 14H30

JEUDI 22 – 14H30

SAMEDI 24 – 14H30

Centre d’art et de culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:30:00+01:00

2022-12-24T16:07:00+01:00

