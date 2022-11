L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE [CYCLE CINÉMA SCANDINAVE] Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE [CYCLE CINÉMA SCANDINAVE] Centre d’art et de Culture, 16 décembre 2022, Meudon. L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE [CYCLE CINÉMA SCANDINAVE] Vendredi 16 décembre, 20h30 Centre d’art et de Culture COMÉDIE DRAMATIQUE DE DAGUR KARI AVEC GUNNAR JÓNSSON… ISLANDE/DANEMAK – 2016 – 1H34 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France C’est l’histoire d’un géant timide, ou comment Fúsi, colosse maladroit, englué dans un quotidien morose, va bouleverser sa vie par amour… Fúsi, 43 ans qui vit toujours chez sa mère. Il partage sa vie monotone entre son travail de bagagiste à l’aéroport et ses jeux d’adolescent. À la sortie d’un cours de danse country auquel il n’a pas osé participer, il rencontre Sjöfn, une femme complexe et perturbée… VENDREDI 16 – 20H30

