JUSTE UNE NUIT 14 – 18 décembre Centre d'art et de Culture DRAME D'ALI ASGARI AVEC SADAF ASGARI… IRAN – 2022 – 1H26 – VOST Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide. Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.

Berlin 2022 MERCREDI 14 – 20H30

VENDREDI 16 – 17H

DIMANCHE 18 – 14H30

2022-12-14T20:30:00+01:00

2022-12-18T15:56:00+01:00

