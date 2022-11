BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER Centre d’art et de Culture, 14 décembre 2022, Meudon. BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 14 – 20 décembre Centre d’art et de Culture ACTION / AVENTURE DE RYAN COOGLER AVEC LAKE BELL… ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H42 – VF Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, ils vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross alors qu’une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan. MERCREDI 14 – 14H

SAMEDI 17 – 16H30

MARDI 20 – 14H

Centre d’art et de culture

