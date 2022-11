Noël à Meudon : ciné bout’chou, une surprise pour Noël Centre d’art et de culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Noël à Meudon : ciné bout’chou, une surprise pour Noël Centre d’art et de culture, 10 décembre 2022, Meudon. Noël à Meudon : ciné bout’chou, une surprise pour Noël Samedi 10 décembre, 10h00 Centre d’art et de culture Le ciné bout’chou de Noël ! Centre d’art et de culture 15 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses aventures et bien des surprises attendent les 2 enfants avant que leurs rêves ne se réalisent… 10h : Centre d’art et de culture, 2-6 ans

11h30 : distribution de chocolats par le Père Noël

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-10T12:00:00+01:00 © DR

