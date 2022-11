ARMAGEDDON TIME Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

ARMAGEDDON TIME Centre d’art et de Culture, 7 décembre 2022, Meudon. ARMAGEDDON TIME 7 – 11 décembre Centre d’art et de Culture DRAME / BIOPIC DE JAMES GRAY AVEC ANNE HATHAWAY… ÉTATS-UNIS – 2022 – 1H55 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Cannes 2022 / Deauville 2022 MERCREDI 7 – 17H

SAMEDI 10 – 20H30

DIMANCHE 11 – 17H

