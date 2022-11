LES ENGAGES Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LES ENGAGES Centre d’art et de Culture, 7 décembre 2022, Meudon. LES ENGAGES 7 – 10 décembre Centre d’art et de Culture DRAME D’EMILIE FRÈCHE – AVEC BENJAMIN LAVERNHE… FRANCE – 2022 – 1H38 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte. MERCREDI 7 – 14H30

JEUDI 8 – 20H30

VENDREDI 9 – 17H

SAMEDI 10 – 17H

Centre d’art et de culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T14:30:00+01:00

2022-12-10T18:40:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon Departement Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

LES ENGAGES Centre d’art et de Culture 2022-12-07 was last modified: by LES ENGAGES Centre d’art et de Culture Centre d'art et de Culture 7 décembre 2022 Centre d'art et de culture Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine