Vernissage | Regards croisés Mercredi 19 octobre, 19h00 Centre d'art et de Culture

Entrée libre

Exposition – Dessins d’astronome, cosmographies d’artiste Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France À l’occasion de la parution de leur ouvrage « L’astrophysicienne et l’artiste, deux démarches, un dialogue » aux éditions Omnisciences, Chantal Balkowski de l’Observatoire de Paris-Meudon et Daniel Lacomme, peintre, présentent une exposition au Centre d’art et de culture. Cette exposition constitue une illustration grandeur nature de leurs deux itinéraires esthétiques et scientifiques, à l’instar, de leur livre sous forme d’entretien qui aborde une trentaine de thèmes communs mais compris très différemment par chacun.

L’artiste explore dans les noirs et les contrastes volontaires le sujet du Cosmos et des perspectives abstraites comme démultipliées par la matière. L’astrophysicienne a toujours dessiné parallèlement à ses recherches de spécialiste dans le domaine des galaxies jusqu’à ce que ces deux univers fusionnent.

C’est donc un regard doublement croisé que révèlent les dessins d’une astronome et les cosmographies imaginaires d’un artiste contemporain.

