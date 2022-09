LE TESTAMENT DE LA MÈRE [CINE-RENCONTRE] Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LE TESTAMENT DE LA MÈRE [CINE-RENCONTRE] Mercredi 12 octobre, 20h00 Centre d'art et de Culture

Gratuit

DOCUMENTAIRE DE PHILIPPE LANFRANCHI FRANCE – 2022 – 1H30 Centre d'art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Un portrait qui permet à la sculptrice Meudonnaise Parvine Curie de poser un regard rétrospectif sur plus de 60 ans de création. C'est aussi le portrait d'une mère qui a perdu son fils trop tôt, David, artiste comme elle, s'exprimant à travers poésie et peinture. CINE-RENCONTRE MERCREDI 12 – 20H

Centre d’art et de culture (Gratuit)

