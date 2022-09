KOMPROMAT Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

KOMPROMAT Centre d’art et de Culture, 11 octobre 2022, Meudon. KOMPROMAT Mardi 11 octobre, 20h30 Centre d’art et de Culture THRILLER DE JÉRÔME SALLE AVEC GILLES LELLOUCHE… FRANCE – 2022 – 2H07 – VOST Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Russie, 2017. Mathieu est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… MARDI 11 – 20H30

