Les Meudonnais ont du talent ! Centre d’art et de culture et espace Doisneau, 1 juin 2023, Meudon.

Les Meudonnais ont du talent ! 1 – 24 juin Centre d’art et de culture et espace Doisneau Réservations et achats auprès des organisateurs

Programme 2023 – Les Meudonnais ont du talent !

Share in the light

La Voix du chœur

Jeudi 1er juin – 20h

Espace culturel Robert-Doisneau

Gratuit

Le jeu

Lycée Notre-Dame

Vendredi 2 juin – 20h

Espace culturel Robert-Doisneau

Billetterie du lycée

Ca déboîte

Meudon Gym Danse

Samedi 3 juin – 17h45 et 19h30

Espace culturel Robert-Doisneau

5€. Prévente pendant les cours et sur weezenvent/jeu-danse

Emilie Jolie et Le soldat rose

Ecole Jules Ferry

Mardi 6 juin – 18h

Centre d’art et de culture

Gratuit

Dialectes dansés

Ecole des sports

Vendredi 9 juin – 19h30

Centre d’art et de culture

Gratuit – Réservation en amont e.sport@mairie-meudon.fr

Dialectes dansés

Danse et Cie

Samedi 10 juin – 14h et 16h30

Centre d’art et de culture

Gratuit – Réservation en amont contact@danse-cie.com

Portes ouvertes

Cie Arcane

Dimanche 11 juin – 15h30 et 17h30

Centre d’art et de culture

Gratuit – Billets sur Helloasso

Le Roi Lion

Ecole Auguste-Rodin

Mardi 13 juin – 19h30

Espace culturel Robert-Doisneau

Gratuit

My music is so GOOD !

Funk & Style

Mercredi 14 juin – 19h30

Espace culturel Robert-Doisneau

5€, gratuit moins de 12 ans. Réservation ciefunkandstyle@yahoo.fr, achat dernière minute sur place

Carnav’jazz des animaux

CHAM Ferdinand Buisson / CRD

Jeudi 15 juin – 18h30

Centre d’art et de culture

Gratuit

Cuisine et Dépendances

Compagnie des Deux Mondes

Vendredi 16 juin – 20h30

Centre d’art et de culture

15€ adulte, 10€ – de 18€. Ventes sur billetweb.fr/cuisine-et-dependances-meudon

Gala annuel

ALC

Samedi 17 juin – 16h et 20h

Centre d’art et de culture

2€

Réservations alc.meudon@wanadoo.fr et sur place

Dans la forêt profonde

Ecole Paul-Bert

Mardi 20 juin – 18h

Centre d’art et de culture

Gratuit

Concert de clôture des 50 ans du Conservatoire – Hymne à la musique de Christian Gouinguené

CRD Marcel Dupré

Mercredi 21 juin – 20h30

Centre d’art et de culture

Gratuit – Billetterie CAC et ERD

Tous en scène

Maison pour tous

Jeudi 22 juin – 19h

Espace culturel Robert-Doisneau

Gratuit – mpt.meudon@gmail.com

A chacun son Diez

Diez Familly

Vendredi 23 juin – 20h

Espace culturel Robert-Doisneau

8 et 10€ -billetterie sur place

Athanor Festival 2023

Cie de l’Athanor

Samedi 24 juin – 16h, 17h, 18h et 19h

Espace culturel Robert-Doisneau

8€ / 4€ / Gratuit moins de 8 ans – Billetterie sur place

