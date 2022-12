Concert Symphonique Centre d’Art et de Culture de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Concert Symphonique Dimanche 4 décembre, 17h00 Centre d'Art et de Culture de Meudon

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Retrait des billets à la billetterie du CAC. 15 bd des Nations-unies ou par téléphone.

Concert de l’orchestre Marcel Dupré du conservatoire de Meudon Centre d’Art et de Culture de Meudon 15 boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon-sur-Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France L’orchestre Marcel Dupré est constitué des élèves du troisième cycle, un cycle qui mène soit au certificat instrumental, soit au Diplôme d’études musicales et qui signe la fin du cursus d’études dispensé au Conservatoire de Meudon. Encadrés par leurs professeurs, ces jeunes élèves, amateurs éclairés et

futurs professionnels, travaillent sous forme de sessions afin de se rapprocher le plus possible des conditions normales que l’on rencontre dans les orchestres professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T17:00:00+01:00

2022-12-04T18:30:00+01:00

