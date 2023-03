MEUDX : le monde virtuel et vous Centre d’Art et de Culture, 92190 Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

MEUDX : le monde virtuel et vous Centre d’Art et de Culture, 92190 Meudon, 18 mars 2023, Meudon. MEUDX : le monde virtuel et vous Samedi 18 mars, 14h00 Centre d’Art et de Culture, 92190 Meudon Gratuit pour les moins de 26 ans, 10 euros pour le public Comment le monde virtuel peut-il répondre aux enjeux de demain ? Vous avez 3h30 pour répondre ! Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul pour explorer les contours de cette question. Pour la 5e édition de MeudX, les entrepreneurs de Meudon Valley ont réuni 9 speakers venus donner leur éclairage sur ces sujets : metaverse, blockchain, web 3, NFT n’auront plus de secrets pour vous. LE CONCEPT L’association d’entrepreneurs Meudon Valley s’est inspirée du concept américain TEDx qu’elle a importé à Meudon il y a maintenant 5 ans.

Cet événement annuel de conférences-spectacles invite des interlocutrices et des interlocuteurs pointus à monter sur scène pour partager leurs connaissances et rendre leur passion accessible à un public néophyte.

Les invités diffusent leurs idées qui font souvent mouche. L’ÉDITION 2023 L’édition 2023 tentera de répondre à la question : Le monde virtuel (blockchain, metaverse, web3) peut-il répondre aux enjeux de demain ? Quand le virtuel s’invite dans le réel Tous ces outils ont un impact bien réel dans notre quotidien. Dans le domaine de la santé, par exemple, ces avancées technologiques ont bouleversé les pratiques. Aujourd’hui, grâce à la réalité virtuelle, les chirurgiens sont formés à des gestes très techniques sans prendre de risque pour le patient. De son côté, la culture aussi est en train de vivre une petite révolution. Désormais, vous pouvez visiter les pyramides d’Égypte sans voyager, simplement en portant un masque interactif sur les yeux. Les exemples sont nombreux et les possibilités vertigineuses. Décrypter À travers des exemples concrets, les experts viendront balayer le champ des possibles qui s’ouvre à nous grâce au monde virtuel. Car si les possibilités sont infinies, les limites de ces technologies sont nombreuses entraînant dans leur sillage de nombreuses questions éthiques. L’enjeu de la conférence est clair : savoir si le monde virtuel, vanté par certains, décrié par d’autres, sera en mesure de répondre aux enjeux du monde de demain. Comme lors des éditions précédentes, les sujets abordés sont accessibles à tous. Nul besoin d’être expert pour venir écouter les speakers. Venez comme vous êtes, avec votre soif d’apprendre.

L’ambition de MEUDx est de partager le savoir, de susciter de la curiosité et pourquoi pas des vocations ! Centre d’Art et de Culture, 92190 Meudon meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/meudon-valley-organisation/evenements/meudx5 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:30:00+01:00

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon Adresse meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon Meudon

Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

MEUDX : le monde virtuel et vous Centre d’Art et de Culture, 92190 Meudon 2023-03-18 was last modified: by MEUDX : le monde virtuel et vous Centre d’Art et de Culture, 92190 Meudon Centre d'Art et de Culture, 92190 Meudon 18 mars 2023 92190 Meudon Meudon Centre d'art et de culture Meudon

Meudon Hauts-de-Seine