Exposition « Micro-Folie » Centre d’Art Crest, 20 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

La Cité des Sciences de la Villette et le Ministère de la Culture ont élaboré une « Micro-Folie » sur l’histoire de l’art. Un dispositif développé ensuite sur tout le territoire national..

2023-11-20 fin : 2023-12-10 . .

Centre d’Art Place du Champs de Mars

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Cité des Sciences de la Villette and the French Ministry of Culture have created a « Micro-Folie » on the history of art. The program is now being rolled out nationwide.

La Cité des Sciences de la Villette y el Ministerio francés de Cultura han organizado una « Micro-Folie » sobre la historia del arte. La iniciativa se ha extendido a todo el país.

Die Cité des Sciences de la Villette und das Kulturministerium haben eine « Micro-Folie » zur Kunstgeschichte entwickelt. Eine Einrichtung, die anschließend auf dem gesamten Staatsgebiet entwickelt wurde.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans