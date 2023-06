Conférence : « Histoire de la maison Marot » Centre d’Art Contemporain / Passages Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Après une déambulation libre de la maison Marot, des combles aux sous-sols, découvrez l’histoire de cette maison de maître historique, datée de 1860, en compagnie de l’historien Jean-Louis Humbert.

Centre d'Art Contemporain / Passages 9 rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est Le Centre d'Art Contemporain / Passages est un lieu de production, de diffusion et de sensibilisation à l'art contemporain.

Il entretient des rapports privilégiés avec la création et se tient au plus près de l’actualité artistique régionale, nationale et internationale. Outre un programme annuel de quatre expositions, le Centre d’Art Contemporain / Passages accueille également jusqu’à trois artistes en résidence.

Le site de création contemporaine Ginkgo offre aux artistes un cadre très privilégié pour travailler. Situé au centre de Troyes, à proximité de la gare, dans un ensemble de maisons de maître du XIXe siècle, agrémenté d’un jardin pittoresque, au cœur duquel s’élève majestueusement un Ginkgo Biloba (arbre mythique pour nombre de cultures dans le monde), le site exerce un attrait réel sur les artistes.

La beauté et la sérénité du lieu favorisent les échanges entre artistes travaillant en atelier, en résidence ou exposant au Centre d’Art Contemporain Passages.

