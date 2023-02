TEMPS D’ÉVEIL ARTISTIQUE POUR LES TOUT-PETITS Centre d’art contemporain Les Tanneries, 18 mars 2023, Le Bourg.

Parce que créer un environnement propice au développement des jeunes enfants passe aussi par la culture, nous vous proposons des ateliers artistiques favorisant l’éveil culturel des tout-petits !

Centre d'art contemporain Les Tanneries 234 rue des Ponts, 45200 Amilly

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, le Centre d’art contemporain Les Tanneries à Amilly, en collaboration avec la Maison de la Petite Enfance d’Amilly, vous invite à partager des expériences artistiques et ludiques en famille, pour s’amuser et s’émerveiller autour des œuvres présentées au Centre d’art !

L’occasion de revenir sur la résidence territoriale de l’artiste Natalia Jaime-Cortez lors d’une projection vidéo tournée à la Maison de la Petite Enfance, autour d’un temps d’atelier proposé avec les enfants.

À partir de l’exposition de Natalia Jaime-Cortez, intitulée À combien de pas dormez-vous de l’eau ? et de son travail mené autour de l’eau, des encres et des papiers, notre médiateur-plasticien animera des ateliers créatifs et ludiques destinés aux plus jeunes et à leurs parents. Une approche amusante de l’art contemporain, où les participants seront invités à apprivoiser les encres aux colorants naturels et à plonger des papiers dans des bains colorés, tout comme l’artiste !

Ces rendez-vous sont gratuits ouverts aux familles et aux enfants à partir de 18 mois.

Les ateliers sont accessibles le samedi 18 et le dimanche 19 mars dès 15h30, jusqu’à 17h30.



