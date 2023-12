Finissage de l’exposition un vent permanent à l’intérieur de nous Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 21 janvier 2024, Amilly.

Finissage de l’exposition un vent permanent à l’intérieur de nous Dimanche 21 janvier 2024, 14h30 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Ayant fait du Centre d’art contemporain sa maison de l’infini habitée par un univers poétique, métaphorique et intime, Marco Godinho vous donne rendez-vous autour de l’œuvre Oblivion (Water), pour un amical partage de cette eau de l’oubli qui fut mise en macération lors du vernissage et s’est transformée tout au long de l’exposition avant que d’être symboliquement offerte à la dégustation.

Cet événement convivial sera aussi le temps de paroles partagées et de conversations ouvertes. Invités par Marco Godinho, Thierry Davila, historien de l’art, philosophe, critique d’art, Christophe Gallois, curateur et responsable des expositions au Mudam Luxembourg, Béatrice Josse, curatrice, autrice, enseignante et Claire Luna, critique d’art et commissaire d’exposition indépendante interrogeront ensemble les champs d’exploration chers à l’artiste que sont l’inframince, la performance et l’art immatériel/conceptuel en lien avec le vivant et les espaces domestiques.

Évènement gratuit et ouvert à toutes et tous, en lien avec l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.lestanneries.fr »}]