Atelier en famille – Poésie lumineuse Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Atelier en famille – Poésie lumineuse Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 14 janvier 2024, Amilly. Atelier en famille – Poésie lumineuse Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:00:00+01:00 Tous les dimanches à partir de 15h, les Tanneries – Centre d’art contemporain vous propose des ateliers à en famille ! Après la visite de l’exposition Un vent permanent à l’intérieur de nous de Marco Godinho, et en lien avec celle-ci, profitez d’un temps d’atelier artistique pour écrire, par la technique du pochoir, un court poème qui s’illumine lorsqu’il est éclairé par la lumière. Ateliers gratuits, accessibles à tou·te·s.

Dès 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Réservation obligatoire.

Date et heures : Dimanche 14 janvier de 15h à 17h

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.lestanneries.fr »}] Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Code postal 45200 Lieu Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Adresse 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Latitude 47.967524 Longitude 2.771832 latitude longitude 47.967524;2.771832

Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/