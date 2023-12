Visite flash – Les (petites) histoires de l’art Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, 6 janvier 2024, Amilly.

Visite flash – Les (petites) histoires de l’art 6 – 27 janvier 2024, les samedis Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Début : 2024-01-06T11:30:00+01:00 – 2024-01-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T11:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Tous les samedis de 11h30 à 12h, les Tanneries – Centre d’art contemporain vous propose des visites flash !

Les Tanneries sont un lieu de recherche et d’expérimentation pour les artistes, qui explorent différents moyens d’expression. Ce rendez-vous est l’occasion idéale pour petits et grands d’aborder l’Histoire de l’art par une discussion ludique et didactique avec un médiateur.

Visite gratuite et ouverte à tou.te.s

Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Réservation obligatoire.

Lieu : Les Tanneries – Centre d’art contemporain – 234, rue des Ponts – 45200 AMILLY

Renseignements : 02.38.85.28.50 ou www.lestanneries.fr

Centre d'Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY